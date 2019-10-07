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13:16 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الإيرانية سحر تتحدث عن عملياتها التجميلية لتشابه جولي

    السلطات الإيرانية تعتقل شبيهة أنجلينا جولي

    © Photo / Courtesy of Sahar Tabat
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    ألقت السلطات الإيرانية، أمس الأحد، القبض على إحدى نجمات موقع الصور "إنستغرام"، والمعروفة عالميا بأنها شبيهة نجمة هوليوود الأمريكية، أنجلينا جولي.

    وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن اعتقال سحر تبر جاء بموجب أمر من مكتب المدعي العام في طهران، بعد تلقي النيابة العامة العديد من الرسائل ضدها من قبل مواطني، بحسب وكالة "فرانس برس". 

    وحسب الوكالة، فإن شبيهة أنجلينا جولي، واسمها الحقيقي فاطمة، تواجه العديد من الاتهامات، مثل الترويج للعنف والحصول على المال بطريق غير مشروع وإهانة المقدسات والحجاب الإسلامي ونشر الإباحية وتشجيع الشباب على الفساد.

    وأشارت الوكالة إلى أن مكتب "إرشاد" التابع لمكتب المدعي العام يتلقى بلاغات لمواجهة أي خروقات للنظام الاجتماعي، مثل مخالفة ارتداء الحجاب وإقامة احتفالات مختلطة للرقص، إضافة إلى ملاحقة بيوت الدعارة، أو نشر محتوى غير لائق على "إنستغرام" وغيره من الشبكات الاجتماعية.

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    وتحظى سحر تبر، البالغة من العمر 21 عاما، بأكثر من 13 ألف متابع لحسابها على "إنستغرام".

    وفي 2017، أثارت الفتاة الإيرانية جدلا واسعا، عندما انتشرت صورا لها أظهرتها شبيهة بأنجلينا جولي، لكن في هيئة صادمة.

    تحول فتاة إلى هيكل عظمي بدلا من أنجيلينا جولي
    © Photo/ instagram/sahartabar_official
    بالفيديو...تحول فتاة إلى هيكل عظمي بدلا من أنجيلينا جولي
    وفي تصريحات صحفية سابقة، قالت سحر تبر إنها لا تشبه أنجلينا جولي في الحقيقة، إلا أن تقوم بالتلاعب عبر الماكياج وبرنامج "فوتوشوب" لتبدو مثلها.  

    وأعلنت الفتاة أنها أجرت أكثر من 50 عملية تجميل، لكي تحقق لقب نسخة حقيقية من نجمة هوليود، أنجيلينا جولي. ولكن كانت ردة فعل رواد التواصل الاجتماعي على خلاف توقعتها، حيث شبهها النشطاء بهيكل عظمي لعروس ظهرت في فيلم الرسوم المتحركة "Corpse Bride" (جثة العروس).

    كما خضعت سحر لنظام غذائي قاس لعدة أشهر حتى وصل وزنها إلى 40 كغ.

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    أخبار منوعات, منوعات, أمريكا, إيران, أنجلينا جولي
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