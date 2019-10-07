تركي آل الشيخ "يغرد" عن "موسم الرياض"

علق رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، على بعض الفعاليات الترفيهية ضمن "موسم الرياض".

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عددا من التغريدات على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

ففي تغريدة تحدث فيها عن عدد الفعاليات الغنائية المشاركة ضمن الموسم الترفيهي، قال آل الشيخ: "أتمنى أن لا نسمع بأنه لا يوجد لدينا سوى فعاليات الغناء، يوجد فقط 50 فعالية غنائية من أصل 3 آلاف أي أنه يوجد 2950 أخرى".

وفي مقطع مصور آخر، قال الشيخ: "أكثر من 520 مكان في 12 زون تم بيعهم لشبابا وشابات سعوديات، 100 في المئة".

كما نشر آل الشيخ مقطعا آخر، كتب عليه معلقا: "موسم الرياض ... جاهزين يا بنات؟"، وجاء كحملة إعلامية لكل مواسم الموضة ضمن "موسم الرياض".

موسم الرياض ... جاهزين يا بنات؟🔥🇸🇦🙏🏻❤️ pic.twitter.com/gM1SkOraAH — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 7, 2019

ويبدأ موسم الرياض، 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ويستمر حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول، وأكد آل الشيخ أن الموسم سيكون أكبر موسم في المملكة، وستقام فعالياته بـ12 منطقة داخل الرياض.