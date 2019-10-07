مصر تفقد آخر فيل في البلاد

وقال محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه حزين لفقدان أحد نجوم حديقة الحيوان، عقب فقدان الفيل "كريمة" قبل 3 أعوام.
نعيمة تعرضت لحالة من الإعياء يوم أمس الأحد، قبل أن تنفق صباح اليوم الاثنين، رغم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية.
«نعيمة ماتت».. و #حديقة_الحيوان: فشلنا في إنقاذهاhttps://t.co/n2uNhxLalt pic.twitter.com/JsRjd3a5UT— بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) October 7, 2019
وأوضح رجائي أن الفحص الظاهري يكشف عن أن الوفاة ربما تكون بسبب كبر السن، موضحا أن الحديقة قامت بالإجراءات اللازمة لدفن الجثة.
يذكر أنه سوف يتم تحنيط جثة الفيل وحفظه في المتحف الحيواني بالحديقة.
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