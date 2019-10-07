مصر تفقد آخر فيل في البلاد

نفقت الفيلة "نعيمة" آخر الفيلة الأفريقية في حديقة حيوان الجيزة بمصر، عن عمر ناهز الـ40 عاما.

وقال محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه حزين لفقدان أحد نجوم حديقة الحيوان، عقب فقدان الفيل "كريمة" قبل 3 أعوام.

نعيمة تعرضت لحالة من الإعياء يوم أمس الأحد، قبل أن تنفق صباح اليوم الاثنين، رغم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية.

وأوضح رجائي أن الفحص الظاهري يكشف عن أن الوفاة ربما تكون بسبب كبر السن، موضحا أن الحديقة قامت بالإجراءات اللازمة لدفن الجثة.

يذكر أنه سوف يتم تحنيط جثة الفيل وحفظه في المتحف الحيواني بالحديقة.