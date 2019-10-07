بعد حديثها "عما تحتاجه"... هيفاء وهبي تفاجئ معجبيها

فاجأت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي معجبيها، اليوم الاثنين، بإعلان جديد منها.

أعلنت وهبي عن تغيير اسم أحدث أفلامها السينمائية للمرة الثانية، ليصبح "أشباح أوروبا"، بعدما كان يحمل في البداية اسم "حجر الإسكندر" ثم "عقد الخواجة".

كما طرحت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، الملصق الدعائي الأول لفيلم "أشباح أوروبا"، الذي يشاركها بطولته الفنانين المصريين، أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.

وفيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي.

وبدأت هيفاء وهبي تصوير فيلم "أشباح أوروبا" في 30 سبتمبر/ أيلول، حسبما كشفت في تصريحات تلفزيونية.

يشار إلى أن فيلم "أشباح أوروبا" هو ثالث أفلام هيفاء وهبي بعد فيلمي "دكان شحاتة" و"حلاوة روح".

وكشفت هيفاء وهبي عن ملصق واسم فيلمها الجديد، بعدما ظهرت أمام جمهورها بإطلالة جديدة، وهي مرتدية فستانا برتقاليا قصيرا، وأعلنت معها "عما تحتاجه"

ونشرت الفنانة اللبنانية، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورتين لإطلالتها الجديدة في جلسة تصوير جديدة، التي ارتدت فيها فستانا ضيقا قصيرا باللون البرتقالي الغامق، مزين بخطوط عشوائية سوداء اللون.

وأرفقت هيفاء وهبي صور إطلالتها الجديدة، بتدوينات قصيرة، قالت في إحداها: "القادة لا يتم صناعتهم، إنما هم من يصنعون أنفسهم".

وقالت الفنانة اللبنانية في التدوينة الثانية: "كل ما أحتاجه هو صديق عظيم، وخزان وقود ممتلئ، حتى انطلق"، وأرفقتها بإيموجي "غمزة".

وحازت الصور التي نشرتها الفنانة هيفاء وهبي على قدر كبير من الانتشار عبر مواقع التواصل، إذ حصلت صورتاها على أكثر من 211 ألف إعجاب، وأكثر من 3 آلاف تعليق عبر حسابها على "إنستغرام".