بالفيديو... الإمارات تطلق خدمة للسفر دون الحاجة للجواز أو الهوية

بشرط إنهاء إجراءات سفرهم في المحطة الأولى، بتسجيل الحضور لدى "كاونترات" طيران الإمارات، والحصول على بطاقة بيانات الرحلة.
فاطمة المزروعي، رئيس قسم دعم المشاريع الذكية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب متحدثةً عن رحلة المسافر، المبادرة المشتركة بين #إقامة_دبي و #طيران_الإمارات#جيتكس#جيكس2019#GITX#GITX2019#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Rv0Iq5xuTb— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 6, 2019
قالت فاطمة المزروعي، رئيس قسم دعم المشاريع الذكية، يتم الأمر من خلال تعرف الأجهزة الذكية على بوابات العبور، على هوية المسافر عبر بصمة العين والتعرف الى الوجه، بعد تسجيلها وحفظها من قبل الكاميرات الموجودة على الكاونترات، إضافة الى ادخال البيانات الشخصية الأخرى من قبل موظفة الطيران.
البيان تنقل لكم تجربة "رحلة المسافر" والتي تعرض للمرة الأولى في #جيتكس @GDRFADUBAI @emirates #جيكس2019#GITX#GITX2019#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/dDUoM9pKZq— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 6, 2019
وأوضحت المزروعي أن استخدام السمات الحيوية تقدم تجربة سفر أفضل، وستكون بمثابة ثورة في التعرف والتحقق من هوية المسافرين لإنهاء إجراءات السفر بطريقة سريعة وآمنة، ما من شأنه تحسين عمليات الخدمة الذاتية في المطارات على مستوى السرعة والأمان.
وأتمت المزروعي "نحن حريصون على تبني الآليات الفعالة للتحقق والتعرف على الهوية بهدف تعزيز الأمن وتحسين تجربة المسافرين في الوقت ذاته".
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