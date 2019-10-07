موقع يعرض مقاتلة F-16 كاملة التسليح للبيع

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، المقاتلة المصنوعة عام 1980 معروضة للبيع مقابل 8.5 ملايين دولار، وهي تعمل بكامل طاقتها وغير منزوع منها السلاح.

الطائرة يتم تسويقها لمتعاقدي وزارة الدفاع الأمريكية ومقدمي الخدمات الجوية الذين يجرون اختبارات للبنتاغون والحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة.

F-16 Block 50+ Fully Loaded pic.twitter.com/msxwIIXwFT — Abdullah Bekci (@1savasansahin) October 4, 2019

سيتوجب على مشتري الطائرة الامتثال للوائح ومراقبة من يمكنه الوصول إلى نظام الأسلحة والحفاظ على سلامة الولايات المتحدة.

يذكر أن المقاتلة "F-16" يتم استخدامها بواسطة سلاح الجو الأمريكي وغيره من حلفاء "الناتو"، ويوجد نحو 3000 طائرة منها تعمل في الخدمة في 25 دولة مختلفة.