أميرة سعودية تنضم لقناة تلفزيونية

وقام المدير عام، فارس بن حزام، بإجراء تعديلات على بعض المناصب داخل القناة، عقب مرور نحو شهر على تسلمه منصبه.

هيئة الاذاعة والتلفزيون:



تعيين الأميرة غادة بنت عبد الله آل سعود رئيسة لـ"وحدة المتابعة الإخبارية" بقناة الاخبارية.. pic.twitter.com/QaOguQyRwf — التعيينات (@SaudiDecisions) October 7, 2019

وقرر ابن حزام تعيين ماهر محمد القضيب، مديرا لإدارة الأخبار، ومقبل لافي السلمي، مدير لإدارة الاقتصاد، وزهران عبد الرحمن الزهراني، مديرا للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية.

كما قرر تعيين الأميرة غادة بنت عبد الله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية، ومحمد سلمان الحربي بإدارة الإعلام الجديد، وحامد محمد العتيبي بإدارة القسم الرياضي.