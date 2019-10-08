ياسمين الخطيب تحدث ضجة بسبب إطلالتها مع محمد صلاح

أحدثت الكاتبة ومقدمة البرامج المصرية، ياسمين الخطيب، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت صورة لها مع نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح.

والتقطت "الخطيب" صورة مع محمد صلاح، على هامش حضورهما حفل GQ Men Of The Year، الذي أقيم في دبي، وهي مرتدية فستانا قصيرا، وكتبت معها عبر حسابها على "تويتر": "أخيرا التقينا".

And finally we met..

Mo Salah - GQ Men Of The Year 2019@MoSalah pic.twitter.com/syBtIZBcrE — Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) October 7, 2019

ولاقت الصورة انتشارا كبيرا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين محمد صلاح بالتركيز في البطولات الرياضية، وتحول الأمر إلى سخرية منه بسبب هذه الصورة، كما تصدرت ياسمين الخطيب، قائمة مؤشرات الكلمات الأكثر بحثا على "غوغل"، بحسب تقارير محلية.

وأظهرت التعليقات أن المتابعين كانوا يعتقدون أن صلاح يكافح ويسابق الزمن من أجل التعافي من الإصابة التي تتسابق الصحف الرياضية على تحديثها تقريبا كل ساعة، لكن في حقيقة الأمر، كان يقضي وقته في الحفل الصاخب، وبصحبة ياسمين الخطيب، التي سبق وأن أثارت الجدل في مواقف عدة.

ويعاني محمد صلاح من إصابة في الكاحل تعرض لها إثر تدخل عنيف من مدافع ليستر سيتي في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي.