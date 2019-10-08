نقل فنان مصري شهير للمستشفى في حالة حرجة

نقل الفنان المصري الكوميدي، طلعت زكريا، اليوم الثلاثاء، إلى المستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وأعلن أبناء طلعت زكريا الخبر، بعدما طلبوا من جمهوره الدعاء له، إذ قالت ابنته "إيمي" عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "اللهم احفظ أبي بعينك التي لا تنام.. يارب أنت الشافي اشف ابويا وألبسه ثوب الصحة والعافية.. بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء.. أرجوكم هو محتاج دعاكم".

View this post on Instagram اللهم احفظ أبى بعينك التى لا تنام 🙏❤️ A post shared by Emy Talaat Zakaria (@emytalaatzakaria) on Oct 6, 2019 at 3:14pm PDT

بينما قال نجله عمر، عبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام": "برجاء الدعاء لأبي، فضلا وليس أمرا، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما وألبسه ثوب الصحة والعافية يارب العالمين".

يشار إلى أن طلعت زكريا تعرض لأزمة صحية شديدة في عام 2009، إذ كان يعاني فشلا تاما في التنفس، وذلك أثناء تواجده في مستشفى "دار الفؤاد" بمصر، وأدى هذا الفشل إلى حدوث انتكاسة وشلل في كل عضلات الجسم واضطرابات في الوعي.

وبدأ طلعت زكريا مشواره الفني منذ تسعينيات القرن الماضي، بمشاركته في مسرحيات كوميدية، ثم لمع في أدوار البطولة الثانية في العديد من الأدوار في الدراما التلفزيونية، منها مسلسل "النوة" للمخرج محمد فاضل، وأفلام مثل "كلام في الحب"، حتى صعد إلى البطولة المطلقة في أفلام "طباخ الرئيس" و"حاحا وتفاحة".

وكان آخر أعمال الفنان طلعت زكريا السينمائية فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، وتشاركه البطولة دينا، ريم البارودي، أمينة، بيومي فؤاد، نرمين ماهر.

يشار إلى أن طلعت زكريا حضر مؤخرا حفل زفاف الممثلة الشابة، هنا الزاهد، على الفنان أحمد فهمي، بصفته زوج ‏والدتها السابق.