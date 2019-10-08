القبض على "متحرشي سنابشات" في الرياض

ألقت قوات الشرطة السعودية القبض على شابين وافدين تحرشا بفتيات داخل أحد المقاهي في الرياض.

وأعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه تم إلقاء القبض على شابين وافدين قاما بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد المقاهي داخل مجمع سكني.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الجهة المختصة في شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية الوافدين، والقبض عليهما، فيما أقر الوافدان بما نسب إليهما.

عاجل 🔴

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الجهات الأمنية بالرياض تنجح في القبض على شابيْن سوريي الجنسية، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر قيامهما بتصرفات غير لائقة، تتمثل في اتجاه أحدهما لفتيات من أجل طلب "السناب"،إضافة لتصوير زميله وتأكيده التحرش بالفتيات،ومقاطع أخرى تُبيّن تحديهم مع الفتيات على تدخين الشيشة. pic.twitter.com/dgZebWqAEq — صحيفة خبر عاجل (@ajel_news24net) October 7, 2019

​وكان مقطع فيديو متداول أظهر شابا ملتح يحاول الاقتراب من مجموعة من الفتيات، ليطلب منهن الحصول على "سناب شات" الخاص بهن، وعلق صديقه موثق المقطع مناديا عليه: "تعال أحمد تعال يا عيب الشوم عليك"، كما أظهر الجزء الأخير من المقطع محاولة ثانية للشبان من أجل جذب الفتيات إليهن عن طريق تحديهن لتدخين "الشيشة".