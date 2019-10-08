كيم كارداشيان تكشف للمرة الأولى عن "النصيحة المرفوضة" بشأن علاقتها مع زوجها

كشفت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، للمرة الأولى، أن زوجها كانيي ويست، رفض الاستجابة لنصيحة بشأنها، في بداية علاقتهما قبل الزواج.

وأشارت كارداشيان في برنامج وثائقي جديد عنها "True Hollywood Story"، إلى أن مستشاري زوجها، نصحوه في عام 2012 بعدم الاستمرار في علاقته معها، وذلك بحجة أن ذلك سيؤثر بالسلب على مسيرته المهنية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت "أخبر المحيطون بزوجي وقتها بأنه لا يستطيع أن يستمر في علاقته معي، وطلبوا منه الابتعاد عني، فهي نجمة تلفزيون واقع، وستغرق مسيرتك المهنية، ولكنه في المقابل رفض الامتثال للنصيحة وأخبرهم أنه يحبني ولا يهتم بنصيحتهم".

وتحدث كانيي ويست في البرنامج الوثائقي عن مدى انجذابه لكيم كارداشيان، قائلا "كلما كنت معها أشعر بانجذاب مغناطيسي لطاقتها، فقد كانت جيدة ونقية وسعيدة ومحبة وشجاعة وقوية".

والتقت كيم كارداشيان بكانيي ويست للمرة الأولى في عام 2002، عندما كانت متزوجة وقتها من دامون توماس.

واحتفلت كارداشيان وويست بزفافهما في إيطاليا عام 2014، ولديهما 4 أبناء، هم "نورث" و"ساينت" و"شيكاغو" و"سالم".