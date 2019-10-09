Widgets Magazine
تسجيل
17:08 09 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    مالمو، السويد

    مهرجان "مالمو" السينمائي... أكبر المهرجانات العربية في أوروبا

    CC BY-SA 2.0 / Maria Eklind / Malmö, Sweden
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    اختتمت فعاليات "مهرجان مالمو" التاسع للسينما العربية، الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الثاني، الذي يعد أكبر المهرجانات السينمائية العربية في أوروبا.

    وتواصلت جلسات تقديم المشروعات المشاركة في سوق منتدى مالمو، حيث قدمت فئتين من المشروعات، هما الفيلم القصير في مرحلة التطوير، ويتنافس على جوائزها 5 مشروعات، والفيلم الوثائقي الطويل في مرحلة ما بعد الانتاج ويتنافس عليه 5 مشروعات.

    وفاز الفيلم المصري "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد الله السيد، بجائزة أفضل فيلم روائي طويل من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.

    وقالت أسماء إكريميش، عضو لجنة تحكيم مهرجان مالمو، إن مهرجان "مالمو" أصبح أكبر مهرجان في أوروبا يقدم السينما العربية، وأنه ينمي جسر التواصل بين السينمائيين العرب والأوروبيين، كما يدعم مشاريع السينمائية من كل الوطن العربي.

    وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، الأربعاء، أن تجربة المهرجان ناجحة بكل المقاييس، موضحة أنها واكبت أولى دورات المهرجان في السنوات الأولى من تأسيسه، وأن التطور الحاصل في المهرجان يصب في صالح وخدمة السينما العربية بأوروبا والدول الاسكندنافية.

    وأكدت أن تأسيس سوق الفيلم بمهرجان مالمو هو تحدي كبير نجح فيه القائمون على المهرجان، خاصة أن مالمو يعد الأبرز والأهم في أوروبا، وأنه نجح في تقديم السينما العربية بشكل قوي في أوروبا وهو ما ساهم في نجاحه. 

    مالمو، السويد
    CC BY-SA 2.0 / Maria Eklind / Malmö, Sweden
    مهرجان مالمو للسينما العربية يختار مصر "ضيف شرف" لدورته الثامنة
    وأشارت إكريميش إلى أن أبرز العوائق، تتمثل في عمليات الدعم، وكذلك الرقابة على المحتوى في بعض الدول العربية.

    وتابعت: "أتحدث هنا عن السينما غير التجارية، خاصة أن السينمائيين عادة ما يصدمون بقلة التمويل لأفلامهم، مما يضطرهم للبحث طويلا على موارد أخرى، مما يعرضهم للإحباط وخسارة الوقت والمجهود". 

    وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أيضا فاز التونسي أحمد الحفيان، بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "فتوى" بينما فازت المغربية فاطمة عاطف بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "امباركة".

    وذهبت جائزة أفضل مخرج للبناني بهيج حجيج عن فيلم "صباح الخير" فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو للفلسطيني بسام جرباوي عن فيلم "مفك".

    وفي مسابقة الأفلام الوثائقية فاز الفيلم اللبناني "طرس رحلة الصعود إلى المرئي" للمخرج غسان حلواني بجائزة أفضل فيلم كما فازت بجائزة الإخراج اللبنانية سارة قصقص عن فيلمها "تحت التحت".

    أما في مسابقة الأفلام القصيرة ففاز بجائزة أفضل فيلم "إخوان" للمخرجة التونسية مريم جابر، كما فازت كوثر بن هنية، بجائزة أفضل إخراج عن فيلم "بطيخ الشيخ".

    ونال جائزة تصويت الجمهور، المقدمة من مكتب الثقافية في مالمو، الفيلم الروائي المصري "الضيف" للمخرج هادي الباجوري وبطولة خالد الصاوي وشيرين رضا.

    وأكدت إكريميش أن الأفلام الفائزة حظيت بنسبة إجماع كبيرة من لجان التحكيم، وأنها حظيت برضاء الجمهور أيضا، مشددة على ضرورة دعم الإنتاج الفني في الدول العربية.

    انظر أيضا:

    انفجار في مدينة مالمو السويدية
    بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي ومالمو السويدي (3-0) في الدوري الأوروبي
    رئيس مهرجان مالمو يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية حضوره "الأقصر للسينما الأفريقية"
    مهرجان مالمو للسينما العربية يختار مصر "ضيف شرف" لدورته الثامنة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السينما, الأفلام, أوروبا, مهرجان مالمو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    افتتاح متجر Aizel x Team Putin في موسكو
    افتتاح متجر للعلامة التجارية "فريق بوتين" في موسكو
    ترامب: الولايات المتحدة تطور أسلحة جديدة غير مسبوقة
    ترامب: الولايات المتحدة تطور أسلحة جديدة "غير مسبوقة"
    إنفوجرافيك - التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول أفريقيا
    التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول أفريقيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك