مهرجان "مالمو" السينمائي... أكبر المهرجانات العربية في أوروبا

اختتمت فعاليات "مهرجان مالمو" التاسع للسينما العربية، الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الثاني، الذي يعد أكبر المهرجانات السينمائية العربية في أوروبا.

وتواصلت جلسات تقديم المشروعات المشاركة في سوق منتدى مالمو، حيث قدمت فئتين من المشروعات، هما الفيلم القصير في مرحلة التطوير، ويتنافس على جوائزها 5 مشروعات، والفيلم الوثائقي الطويل في مرحلة ما بعد الانتاج ويتنافس عليه 5 مشروعات.

وفاز الفيلم المصري "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد الله السيد، بجائزة أفضل فيلم روائي طويل من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.

وقالت أسماء إكريميش، عضو لجنة تحكيم مهرجان مالمو، إن مهرجان "مالمو" أصبح أكبر مهرجان في أوروبا يقدم السينما العربية، وأنه ينمي جسر التواصل بين السينمائيين العرب والأوروبيين، كما يدعم مشاريع السينمائية من كل الوطن العربي.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، الأربعاء، أن تجربة المهرجان ناجحة بكل المقاييس، موضحة أنها واكبت أولى دورات المهرجان في السنوات الأولى من تأسيسه، وأن التطور الحاصل في المهرجان يصب في صالح وخدمة السينما العربية بأوروبا والدول الاسكندنافية.

وأكدت أن تأسيس سوق الفيلم بمهرجان مالمو هو تحدي كبير نجح فيه القائمون على المهرجان، خاصة أن مالمو يعد الأبرز والأهم في أوروبا، وأنه نجح في تقديم السينما العربية بشكل قوي في أوروبا وهو ما ساهم في نجاحه.

وأشارت إكريميش إلى أن أبرز العوائق، تتمثل في عمليات الدعم، وكذلك الرقابة على المحتوى في بعض الدول العربية.

وتابعت: "أتحدث هنا عن السينما غير التجارية، خاصة أن السينمائيين عادة ما يصدمون بقلة التمويل لأفلامهم، مما يضطرهم للبحث طويلا على موارد أخرى، مما يعرضهم للإحباط وخسارة الوقت والمجهود".

وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أيضا فاز التونسي أحمد الحفيان، بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "فتوى" بينما فازت المغربية فاطمة عاطف بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "امباركة".

وذهبت جائزة أفضل مخرج للبناني بهيج حجيج عن فيلم "صباح الخير" فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو للفلسطيني بسام جرباوي عن فيلم "مفك".

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية فاز الفيلم اللبناني "طرس رحلة الصعود إلى المرئي" للمخرج غسان حلواني بجائزة أفضل فيلم كما فازت بجائزة الإخراج اللبنانية سارة قصقص عن فيلمها "تحت التحت".

أما في مسابقة الأفلام القصيرة ففاز بجائزة أفضل فيلم "إخوان" للمخرجة التونسية مريم جابر، كما فازت كوثر بن هنية، بجائزة أفضل إخراج عن فيلم "بطيخ الشيخ".

ونال جائزة تصويت الجمهور، المقدمة من مكتب الثقافية في مالمو، الفيلم الروائي المصري "الضيف" للمخرج هادي الباجوري وبطولة خالد الصاوي وشيرين رضا.

وأكدت إكريميش أن الأفلام الفائزة حظيت بنسبة إجماع كبيرة من لجان التحكيم، وأنها حظيت برضاء الجمهور أيضا، مشددة على ضرورة دعم الإنتاج الفني في الدول العربية.