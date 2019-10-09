بالفيديو... وصول أضخم زائر إلى السعودية للمشاركة في "موسم الرياض"

نشر الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر موقع "تويتر"، مقطع فيديو يوثق لحظة استقبال "أضخم مشارك في فاعليات موسم الرياض"، قادما من إيطاليا.

ووفقا للفيديو الذي نشره حساب موسم الرياض، ظهرت عملية نقل فيل ضخم قادما من إيطاليا عبر طائرة شحن عملاقة.

ولم يتم الإعلان عن طبيعة الفاعليات التي سيشارك فيها الفيل الضخم.

وأعاد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، نشر الفيديو الدعائي عن موسم الرياض الذي وجد تفاعل كبير بين المغردين.

أضخم زاير لأضخم موسم في السعودية وصلللل 😍🔥🔥🔥 #موسم_الرياض pic.twitter.com/nsLeARMWzz — عيشها وتخيّل | Enjoy Saudi (@Enjoy_Saudi) October 9, 2019

موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.