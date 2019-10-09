شركة أمريكية تتكبد المليارات بسبب عقار أدى لتكبير صدور الرجال

قضت محمة أمريكية بدفع شركة "جونسون آند جونسون" غرامة قدرها 8 مليارات دولار تعويضات، لعدم تحذيرها من أن أحد العقاقير المستخدمة في الطب النفسي، تسبب في "تكبير صدور الرجال".

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقدم نيكولاس موري، ببلاغ قال فيه إن عقار "ريسبيردال" الذي يعالج مرض الفصام والاضطراب الثنائي القطب، تسبب في نمو صدره.

A Philadelphia jury has ordered Johnson & Johnson to pay $8 billion in a lawsuit over its anti-psychotic drug Risperdal, which male consumers claimed caused breast growth. It is the latest in a series of blows to the company’s reputation. https://t.co/FRPtsWTbbl — The New York Times (@nytimes) October 9, 2019

وردت الشركة بأن المبلغ "لا يتناسب مقارنة بالتعويض المبدئي المحدد بمبلغ 680 ألف دولار"، متهمة المحكمة بمنع فريق الدفاع من تقديم "أدلة أساسية".

وتواجه "جونسون آند جونسون" سلسلة من الشكاوى في محاكم الولايات لفشلها في التحذير بشكل مناسب من تأثير هذا العقار.