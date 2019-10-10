فك لغز نقش أثري في إسرائيل يكشف غموض لعنة عمرها 1500 عام

نجح علماء آثار في فك شيفرة نقش أثري على لوح عمره 1500 عام، عُثر عليه تحت أنقاض مسرح في إسرائيل، كاشفين عن لعنة قديمة غامضة.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، اللعنة مكتوبة باللغة اليونانية القديمة، وتطالب الشياطين بإلحاق الأذى براقص يدعى "مانا"، يعتقد أنه كان يؤدي دورا على المسرح.

وجاء في اللوح: "اربطوا القدمين معا، أعيقوا رقصة مانا. اربط العينين واليدين والقدمين، والتي يجب أن تثقل حركة مانا عندما يرقص على المسرح".

ويعتقد العلماء أن مانا كان راقصا مشهورا، وأن اللعنة كتبت من قبل منافس له كان يرغب في التفوق عليه.

Mysterious Ancient Greek tablet finally deciphered to reveal 1500-year-old curse https://t.co/FksbRwxUOy pic.twitter.com/JF3AzgndXe — Mirror Tech (@MirrorTech) October 9, 2019

ويطلب المنافس المساعدة من الآلهة، بما فيها "ثوث"، وهو إله مصري قديم للسحر والحكمة، مطالبا شياطين السماء وشياطين الهواء وشياطين الأرض وشياطين العالم السفلي وشياطين البحار والأنهار، بإيذاء مانا.

اللوح تم اكتشافه في الفترة ما بين عامي 1949 و1954 في مدينة قيساريا ماريتيما القديمة، ولكن كان من الصعب حل رموزه.

وأشار العلماء إلى أن اللوح الموجود حاليا في متحف ميلانو للآثار، يعود إلى القرن السادس، وقت سيطرة الإمبراطورية البيزنطية.