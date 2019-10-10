في اليوم العالمي للصحة النفسية... توصيات من منظمة الصحة لمكافحة الانتحار

في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، يحيي العالم اليوم العالمي للصحة النفسية، سعيا لزيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية.

وتم اختيار الموضوع الرئيسي لهذا العام، ليكون منع الانتحار، حيث أنه سنويا يقوم نحو 800 ألف شخص بإنهاء حياتهم، بجانب عدد أكبر يحاول الانتحار.

ويعد الانتحار، ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، وتحديدا في الفئة العمرية ما بين 15 و29 عاما.

On #WorldMentalHealthDay, we take a look back to this story about the fight for mental health support for Lebanon's destitute refugees pic.twitter.com/bvSzdmBqXA — The National (@TheNationalUAE) October 10, 2019

منظمة الصحة العالمية كشفت أنه أمام كل حالة انتحار، توجد 20 حالة محاولة انتحار، وغالبا ما تتكرر تلك المحاولات حتى تنجح..

وتحدث 80% من حالات الانتحار في الدول ذات الدخل المتدني والمتوسط، بسبب غياب الموارد المطلوبة لتقديم المساعدة لمن يعاني من أزمة نفسية أو اكتئاب.

وتؤكد المنظمة أنه بالإمكان منع الانتحار عبر توحيد الجهود ومشاركة الجميع في هذه المهمة، مشيرة إلى العديد من التوصيات للمساعدة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، هذه التوصيات متمثلة في تقديم الدعم النفسي لطلاب المدارس، والتحديد المبكر للأشخاص الذين قد تبدو عليهم أعراض المرور بأزمة ربما تؤدي بهم إلى الانتحار، وتقديم المساعدة الفورية لهم، مع تشجيع وسائل الإعلام على نشر قصص مليئة بالأمل والإيجابية.

كما يجب حث الأشخاص على التوجه لطلب المساعدة، فالحديث عن الرغبة في الانتحار لا ينبغي أن يرتبط بالعيب أو العار، بجانب تسخير موارد الحكومات لوضع خطط استجابة وطنية لمنع الانتحار.