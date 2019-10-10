وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري في مصر

توفي المخرج التونسي شوقي الماجري، صباح اليوم الخميس، في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر يناهز 57 عاما.

ووفقا لصحيفة "الأهرام"، وجه ابن شقيقة المخرج الراحل نداء إلى السفارة التونسية في مصر ولوزير الثقافة التونسية، من أجل تسريع نقل جثمان الماجري المقيم في القاهرة، إلى تونس.

وأشار ابن شقيقة الماجري إلى أن المخرج أصيب بوعكة صحية منذ بضعة أيام، ونقل إلى المستشفى في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث أصيب بجلطة فارق على أثرها الحياة.

دقيقة صمت

شوقي الماجري....رحل

أجتاحني الخبر كيف لا ونحن أخوة في التراب

#سوريا#تونس

رحمه الله وصبر محبيه وأهله وأصدقائه pic.twitter.com/w26Sm6PxKR — shoukranmortaja🇸🇾 (@shoukranmortaj1) October 10, 2019

شوقي الماجري ولد عام 1961، واكتسب شهرة عربية واسعة لإخراجه عددا من الأعمال العربية والعالمية، وكان مقيما في سوريا، حيث أخرج عددا من الأعمال الناجحة.

ومن أبرز الأعمال التي أخرجها الراحل شوقي الماجري مسلسل "دقيقة صمت" و"حلاوة الروح" و"أبناء الرشيد"، و"أسمهان" و"الاجتياح" الذي حصل من خلاله على جائزة إيمي العالمية كأفضل مسلسل أجنبي، وفيلم "مملكة النمل" وغيرها من الأعمال.