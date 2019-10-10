بالفيديو... ظاهرة "عنيفة وخطرة" تشهدها السعودية

ووفقا لصحيفة "تواصل" السعودية، قال عبد الله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم: "نحن أمام ظاهرة جوية نادرة حدثت في جازان حيث تشكل إعصار قمعي عملاق".
شاهد.. إعصار قمعي نادر يتشكل في جازانhttps://t.co/OPl8aIxHgx#جازان #السعودية #المملكة #عاجل pic.twitter.com/ceNZp8z56j— صحيفة تواصل (@twasulnews) October 9, 2019
وأضاف المسند: "من أجل أن يشكل هذا الإعصار، يتطلب عوامل جوية غاية في الندرة في منطقتنا، وتعد جازان المنطقة الأكثر حظا في تشكل مثل هذه الظاهرة العنيفة والخطرة عندما تكون في مرحلة الاكتمال".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)