بالفيديو... ظاهرة "عنيفة وخطرة" تشهدها السعودية

شهدت منطقة جازان ظاهرة طبيعية نادرة الحدوث في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط ، تمثلت في تشكل إعصار ضخم.

ووفقا لصحيفة "تواصل" السعودية، قال عبد الله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم: "نحن أمام ظاهرة جوية نادرة حدثت في جازان حيث تشكل إعصار قمعي عملاق".

وأضاف المسند: "من أجل أن يشكل هذا الإعصار، يتطلب عوامل جوية غاية في الندرة في منطقتنا، وتعد جازان المنطقة الأكثر حظا في تشكل مثل هذه الظاهرة العنيفة والخطرة عندما تكون في مرحلة الاكتمال".