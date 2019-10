رغم ظروف المرض...هنا الزاهد في تشييع جنازة زوج والدتها طلعت زكريا

View this post on Instagram

دي اخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع ابويا و حبيبي و سندي اللي كبرت معاه سنين. انا فتحة الصورة دي من بدري و عايزة اقولك انك ربنا هيدخلك الجنة يا اطيب خلق الله انت ربيت ٣ بنات و كأنك ابوهم و اكتر. انا عايزة اقولك اني معرفتش كلمة بابا غير و انا معاك. عمري مقولت اصلا تقريبا بابا غير ليك. كنت بجري عليك اول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما. فكرة اول بيض اوملين عملتوا في حياتي و قولتلي اعملي مطعم " بالهنا و الشفاه" و اديتني ١٠٠ جنيه عشان تشجعني اطبخ. كنت دايما تقولي انت هتبقى حاجة كبيرة و كنت بتشجعني. كنت فخور بيا لما اتخرجت و عيط اليوم ده. انا عمري محسيت انك مش ابويا اللي مخلفني. انا مش مصدقة اني مش هشوفك تاني و اقولك زازي يا زازي.. نفسي ترجع و اقولك قد ايه احنا بنحبك كلنا و ا قولك انك اعظم ممثل. انا بحبك اوي و مكنتش اعرف اني بحبك اوي كده. هتوحشني يا احن انسان عرفته في حياتي. ارجو الدعاء