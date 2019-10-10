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17:31 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    طلعت زكريا

    رغم ظروف المرض...هنا الزاهد في تشييع جنازة زوج والدتها طلعت زكريا

    © Sputnik . MOHAMED HAMEDA
    منوعات
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    شاركت الممثلة المصرية، هنا الزاهد، أمس الأربعاء، في تشييع جنازة زوج والدتها، الفنان طلعت زكريا، الذي توفي الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

    وحضرت الزاهد برفقة زوجها، الفنان أحمد فهمي، رغم ظروف مرضها في شهر العسل، تشييع الجنازة، التي شيعت من مسجد العمري بمنطقة كرموز بالإسكندرية، ليوارى الثرى بمقابر العمود غربي المحافظة.

    وشيع الجنازوة عدد من الفنانين، من بينهم أحمد رزق، ونقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، وعدد من العاملين بالسينما.

    وبكلمات مؤثرة، نعت هنا الزاهد طلعت زكريا، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، إذ نشرت آخر صورة تجمعها به، وكتبت معها: "  "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين، وعايزة أقولك انك ربنا هيدخلك الجنه يااطيب خلق الله".

    وتابعت قائلة: "أنا عايزة أقولك إني معرفتش كلمة بابا غير وانا معاك عمري ماقولت أصلا تقريبا بابا غير ليك، كنت بجري عليك أول ما اعمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما".

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    دي اخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع ابويا و حبيبي و سندي اللي كبرت معاه سنين. انا فتحة الصورة دي من بدري و عايزة اقولك انك ربنا هيدخلك الجنة يا اطيب خلق الله انت ربيت ٣ بنات و كأنك ابوهم و اكتر. انا عايزة اقولك اني معرفتش كلمة بابا غير و انا معاك. عمري مقولت اصلا تقريبا بابا غير ليك. كنت بجري عليك اول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما. فكرة اول بيض اوملين عملتوا في حياتي و قولتلي اعملي مطعم " بالهنا و الشفاه" و اديتني ١٠٠ جنيه عشان تشجعني اطبخ. كنت دايما تقولي انت هتبقى حاجة كبيرة و كنت بتشجعني. كنت فخور بيا لما اتخرجت و عيط اليوم ده. انا عمري محسيت انك مش ابويا اللي مخلفني. انا مش مصدقة اني مش هشوفك تاني و اقولك زازي يا زازي.. نفسي ترجع و اقولك قد ايه احنا بنحبك كلنا و ا قولك انك اعظم ممثل. انا بحبك اوي و مكنتش اعرف اني بحبك اوي كده. هتوحشني يا احن انسان عرفته في حياتي. ارجو الدعاء

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    وأضافت: "فاكرة أول بيض أومليت وقولتلي اعملي مطعم بالهنا والشفا وادتني 100جنية عشان تشجعني أطبخ، كنت دايما بتقولي انتي هتبقي حاجة كبيرة وكنت بتشجعني كنت فخور بيا لما اتخرجت وعيط اليوم ده".

    واختتمت هنا كلماتها قائلة: "أنا عمري ماحسيت انك مش أبويا اللي مخلفني أنا مش مصدقة اني مش هشوفك تاني وأقولك زازي يازازي، نفسي ترجع وأقولك قد اية احنا بنحبك كلنا وأقولك انك أعظم ممثل انا بحبك أوي وماكونتش اعرف اني بحبك اوي كده ..هتوحشني ياأحن انسان عرفته في حياتي ..ارجو الدعاء".

    وظل طلعت زكريا متزوجا من والدة هنا الزاهد لمدة 15 عاما، ثم انفصل عنها وعاد إلى زوجته الأولى.

    ورحل طلعت زكريا عن عمر ناهز 58 عاما.

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