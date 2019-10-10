بالفيديو... رد فعل أحمد فهمي على طفل طلب صورة معه خلال العزاء يثير جدلا

أثار رد فعل الممثل المصري، أحمد فهمي، مع طفل طلب التقاط صورة معه، في عزاء الفنان طلعت زكريا، اليوم الخميس، جدلا على مواقع التواصل.

ويرصد مقطع فيديو متداول، لحظة وصول أحمد فهمي مع زوجته الفنانة هنا الزاهد لمكان العزاء، وفور دخول الزاهد للمسجد، طلب طفل من فهمي التقاط صورة معه.

لكن رد أحمد فهمي على الطفل باستنكار "صورة إزاي في العزاء؟".

وكان طلعت زكريا متزوجا من والدة هنا الزاهد منذ 15 عاما، وأكدت في تصريحات تلفزيونية لها، أنه في مقام والدها، وأنها دائما ما تلجأ له في حال مواجهتها لأي مشكلة.

ولفتت إلى أن علاقتها مع طليق والدتها، طلعت زكريا، تتمتع بروح المحبة والصفاء، موضحة أنه ليس والدها، ولكنه من رباها، كما أكدت حضوره حفل خطوبتها من الفنان أحمد فهمي، وأن ما تردد حول عدم حضوره الخطوبة غير صحيح.

وحضر العديد من نجوم الفن العرب عزاء طلعت زكريا، الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء اليوم الخميس، في وسط العاصمة المصرية القاهرة، من أبرزهم أحمد السقا الذي كان أول الحاضرين، ونقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي.

هنا الزاهد وأحمد فهمي يصلان عزاء طلعت زكريا

الفجر: https://t.co/081c4dzuAN pic.twitter.com/rEgAaymP9N — أخبارك.نت (@akhbarak) October 10, 2019

وتوفي طلعت زكريا، الثلاثاء، عن عمر 58 عاما، بعد صراع مع المرض.

وولد طلعت زكريا عام 1960 بمدينة الإسكندرية، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وتميز منذ بداياته في الأدوار الكوميدية.

وقف أمام كبار نجوم الكوميديا في مصر مثل عادل إمام وسمير غانم وشارك في العديد من المسرحيات، منها "بهلول في اسطنبول" و"أنا ومراتي ومونيكا" و"سكر هانم" و"بابا جاب موز".

وفي السينما، قدم أفلام "طباخ الرئيس" و"الفيل في المنديل" و"حليمو أسطورة الشواطئ"، إلى جانب مشاركته في "حريم كريم" و"جاءنا البيان التالي" و"اوعى وشك" و"غبي منه فيه" و"حاحا وتفاحة".

ظهر في عشرات المسلسلات التلفزيونية وكان حاضرا بأدائه الصوتي في العديد من المسلسلات الإذاعية ومسلسلات الأطفال.