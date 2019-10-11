شابة تصرف ثروة على عمليات التجميل لتصبح شبيهة بدمية "باربي"...صور

الفتاة السويدية التي تعرف باسم ستيفاني موليك، قالت إنها أنفقت هذا المبلغ لتصبح شبيهة بدمية باربي، بإجرائها لعمليات تكبير لشفتيها في سن الـ13 عاما.
لتبدأ رحلتها مع عمليات التجميل منذ ذاك الوقت، بزيارتها لعيادات التجميل بشكل منتظم.
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Följ dom världens bästa frissor🤩🤩🤩🤩🤩🤩 @hairangered @hairangered best at blondes!!!
وقالت الفتاة بأنها لطالما شعرت بالخجل من أنفها، الذي يفسد جمالها، بحسب ما كان صديق الفتاة يقول لها باستمرار، ومنذ ذلك الحين بدأت بالخضوع لعمليات تجميل للأنف والذقن والحاجبين والأسنان.
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Im so proud of my transformation, its a long way and not over yet but Im getting there!💗 #barbielife #extremebarbie
أضافت الفتاة بأنها لا تريد التوقف عند هذا الحد من العمليات، حيث تعتزم إجراء المزيد منها وخاصة بما يتعلق بتكبير الثدي والأرداف والشفتين وشفط الدهون.
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مدعية بأن هذه العمليات تمنحها الثقة بالنفس، في الوقت الذي أيدت فيها عائلتها هذه العمليات وبخاصة كون الأم تعمل طبيبة تجميل.
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