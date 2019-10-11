باحثون يكشفون سرا جديدا من أسرار ليوناردو دافنشي

اكتشفت مجموعة من الباحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة سر قوة الجسر الذي صممه الفنان الإيطالي ليوناردو دا فينشي.

يقع الجسر في النروج وكان قد عمل على تصميمه الفنان الإيطالي في عام 1502 بطلب من السلطان العثماني بايزيد الثاني وقتها بهدف تشييده في اسطنبول، ولكن سرعان ما تم إلغاء الفكرة على أنها غير قابلة للتصميم.

في عام 1996 تم بناء الجسر مجدداً بعدما عثر على المخططات الأصلية له، ولكن في النروج بدل اسطنبول، ويعد الآن واحداً من أشهر الأعمال الهندسية في البلاد.

صنع العلماء باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد 126 قالبًا لنموذج الجسر بمقياس أصغر 500 مرة من التصميم الأصلي بطول 280 مترًا. على الرغم من أن دافنشي لم يشر إلى مواد البناء التي يجب استخدامها، إلا أن الحجر كان المورد الوحيد المناسب والوصول إليه في ذلك الوقت. أظهر النموذج أن مثل هذا الجسر يمكن أن يتحمل ثقله بدون الحاجة إلى مواد ربط الحجر أو التسليح، بحسب موقع Live Science.

الإبداع الهندسي يتجلى في أن جسر دافنشي أطول بعشر مرات من الجسور الأخرى "في ذلك الوقت"، رغم أنه يرتكز على دعمتان وقوس واحد فقط كانت كافية لتحمل الزلازل المتعاقبة في المنطق على مر السنين، في نفس الوقت، كان ارتفاع الهيكل كافياً حتى تتمكن السفن الصغيرة من الإبحار تحته