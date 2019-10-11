بريطانيا... اختراع أول بدلة طائرة مزودة بسلاح ناري (فيديو)

تمكن مخترع بريطاني من ابتكار أول بدلة طائرة مسلحة في العالم، بعد أن أضاف سلاحا رشاشا يتم توجيهه بحركة العين، مستوحيا ذلك من شخصية ”الرجل الحديدي“.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن البدلة صممت بنجاح من قِبل المبتكر ”ريتشارد براوننج“ في عام 2017، وأصبحت أولى بدلة من نوعها تحصل على براءة اختراع في وقت سابق من هذا العام، ولكن لم يسبق تسليحها من قبل.

وأضافت الصحيفة أن المخترعين في شركة ”جرافيتي جيت“ أضافوا ملحقًا مثيرًا لها، لجعلها أول بدلة طائرة مسلحة في العالم.

وأضاف المخترعون سلاحا رشاشا أعلى كتف مستخدم البدلة، إذ يتم تصويبه على ما ينظر إليه المستخدم، إلا أن الاختبار لم يشتمل رصاصًا حيًا لأسباب أمنية.

وعلى الرغم من عدم استخدام سلاح حقيقي في الاختبارات، إلا أن البدلة بدت جاهزة لاستيعاب السلاح الرشاش، الأمر الذي يفتح الباب أمام التطبيقات العسكرية للبدلات الطائرة.

وحطم السيد براوننج، الذي أطلق عليه "الرجل الحديدي الحقيقي" ، الرقم القياسي في غينيس لأسرع بدلة بقوة المحرك النفاث، والتي يتحكم بها الجسم في عام 2017 ووصل إلى 32.02 ميلاً في الساعة، فيما يبلغ سعر البدلة 40.000 جنيه إسترليني .

وصمم مهندس الروبوتات ومصمم ألعاب الأطفال السابق ”جيمس بروتون“ الإضافة المرعبة للبدلة بناءً على طلب شركة ”جرافيتي جيت“، التي وضعت مستشعرًا في خوذة الطيار يصوب السلاح نحو ما ينظر إليه قبل أن يستخدم زنادًا في اليد اليسرى لإطلاق النار.