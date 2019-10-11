بالفيديو... توقف حفل الفريق الغنائي الكوري "بي تي إس" في الرياض بسبب الآذان

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، صور ولقطات مصورة من أول حفل يحييه فريق البوب الكوري الشهير "بي تي إس" في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، ضمن "موسم الرياض".

وشملت المقاطع المصورة، تفاعل الجمهور السعودي بشدة مع أعضاء الفريق الكوري الغنائي، وكذلك مقطع للبوفيه المجاني المتوافر لجمهور الحفل درجة "في أي بي".

They are giving a free buffet to the saudi armys and it looks huge inside! i don't know about you but this looks more like a wedding than a concert. Hope saudi armys have a great time!💜 #BTSinRiadh pic.twitter.com/oE0MSTWpCj — Ari ♡ (@Ari29407997) October 11, 2019

he can be 100% sure that my love for him isn't fake 😌❤️ #BTSinRiadh pic.twitter.com/bJSFi8Ca6g — ♡ jimin ♡ (@mrvakf) October 11, 2019

كما شاركت إحدى الحاضرات لحفل "بي تي إس" في السعودية، مقطع مصور لتوقف الحفل بسبب الآذان.

Im gonna cry...they mited the songs for the adhan... istg i love them so much #BTSinRiadh pic.twitter.com/vaAa0Yaew0 — CRAB WITH LUV (@IMJOONSCRAB) October 11, 2019

ووصلت فرقة البوب الكورية "BTS"، إلى مطار الرياض، صباح أمس الخميس، وسط استقبال حافل من المعجبين.

وأعلن منظمو الحفل عن بيع التذاكر بالكامل، لتكون أول فعالية في تاريخ السعودية تتم بحضور كامل العدد داخل ستاد الملك فهد الضخم الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج.

يشار إلى أن "BTS" ليست أول فرقة كورية تغني في المملكة، حيث سبق لفريق "Super Junior" إحياء حفل جماهيري في موسم جدة خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وتصل مدة مهرجان "موسم الرياض"، الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، تبدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.