صور لمحمد صلاح مع حسناء تفاجئ متابعيه على "إنستغرام"

فاجأ نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، معجبيه، اليوم الجمعة، بعد نشره صور جديدة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

ويظهر صلاح في الصور الجديدة مع فتاة حسناء، ضمن جلسة تصوير لصالح مجلة "جي كيو"، التي اختارته كـ"رجل العام" لسنة 2019.

View this post on Instagram #GQAwards A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Oct 11, 2019 at 8:58am PDT

وسبق لمحمد صلاح أن أثار جدلا، بسبب صوره "السيلفي" مع مقدم البرامج المصري الساخر، باسم يوسف، في حفل "GQ Men Of The Year"، الذي أقيم في إمارة دبي الخليجية.

ضجة أخرى أحدثها صلاح، بعد مشاركة الكاتبة ومقدمة البرامج المصرية، ياسمين الخطيب، صورها معه من الحفل، التي ارتدت فيها فستانا قصيرا.

ويغيب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر المقام حاليا، إذ فضل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، إراحته.

ويعاني اللاعب من إصابة في الكاحل تعرض لها إثر تدخل عنيف من مدافع ليستر سيتي في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي.