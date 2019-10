تفاصيل اتصال الرئيس المصري الأسبق بأسرة طلعت زكريا

View this post on Instagram

شكرا لكل من واساني في وفاه أبي وأخص بالشكر الناس النضيفه الناس الاصيله الكويسه ولاد الاكابر ولاد الريس/محمد حسني مبارك على سعيهم لحضور العزاء وأخص بالشكر السيد الرئيس /محمد حسني مبارك على أتصاله شخصيا وتأديه واجب العزاء لي واختي وامي... ربنا يرحمك يا حبيبي ويجمعنا بيك في الجنه 💔🤲