"الأفضل لم يأت بعد"... ابنة هيفاء وهبي ترتدي الأحمر

خضعت زينب، ابنة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة، والتي ظهرت فيها وهي مرتدية فستانا باللون الأحمر، طويل وذو أكمام.

وتركت زينب فياض شعرها منسدلا في الصور الجديدة، واعتمدت على ماكياج هادئ تناسب مع إطلالتها.

وأرفقت ابنة هيفاء وهبي تعليقا على الصور هو: "أنا التاريخ في عقلهم، أنا الآثار التي أبقاها الزمان، حذفي ليس بإمكانهم ولا نسياني كان بالإمكان، قول أعجبني"، بحسب موقع "لبنان 24".

View this post on Instagram Dress by the wonderful @nora.al.abdullah A post shared by ZNF | زينب نصر فيّاض (@zainabnfayad) on Oct 9, 2019 at 7:09am PDT

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الإطلالة الجدية لابنة هيفاء وهبي، إذ حصدت ما يقرب من 10 آلاف إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها: "سبحان الله باين عليك الحزن مافي طعم للفرحة، الجمال الجمال، الله يحفظك لعيلتك ياقمر، شبه هيفاء وهبي جدا".

كما كتبت ابنة هيفاء وهبي في إحدى صورها الجديدة: "الأفضل لم يأت بعد".

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.