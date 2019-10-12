هواوي تعرض أحدث هواتفها مع تطبيقات غوغل المثبتة مسبقا

أعلنت شركة هواوي الصينية قبل بضعة أيام عن الإطلاق المبكر للهاتف الذكي "Nova 5T" في أوروبا، والنموذج متاح الآن بسعر حوالي 430 يورو.

ويأتي الجهاز مزودا بأحدث نظام تشغيل "Android 9.0 Pie" مع واجهة هواوي الـ EMUI 9.1، وذلك على عكس الهواتف الذكية Mate 30، بالإضافة إلى خدمات وتطبيقات غوغل.

The lightening fast Kirin 980 chip is the leading commercial 7nm SoC chip, an innovative leap in lag-free, fluid user experiences, making HUAWEI nova 5T responsive, fun and exciting to use.#HuaweiNova5T #HuaweiNova5TNP #HuaweiNepal pic.twitter.com/jODXBOhjoJ — Huawei Device Nepal (@HuaweiDeviceNP) October 12, 2019

ويشبه الهاتف الجديد، نوع "Honor 20"، الذي يشاركه في جميع الخصائص تقريبًا، ويتميز الهاتف بمعالج كيرين 980 القوي بالإضافة إلى 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ومساحة الشاشة 6.26 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل، كما يحتوي النموذج على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل في فتحة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

Embrace the intimate beauty of Super Macro mode on the Huawei nova 5T 🔍🌹#HUAWEInova5Thttps://t.co/F98ZdD3xCX pic.twitter.com/228AtFgvID — Huawei Mobile NZ (@HuaweiMobileNZ) October 3, 2019

والكاميرا الخلفية تطابق كاميرات "Honor 20" حيث تأتي بكاميرا رباعية فالكاميرا الأساسية تأتي بدقة 48 ميغابكسل الكاميرا الثانية تأتي بدقة 16 ميغابكسل والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميغابكسل والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميغابكسل.

أما البطارية فتأتي بسعة 3750 ملي أمبير مع دعم البطارية لتقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: البنفسجي والأزرق والأسود.