"واتسآب" يعود للظهور في متجر "غوغل" بعد اختفاء مفاجئ

أكد تطبيق المراسلة الفوري الأشهر "واتسآب"، اليوم السبت، عن توافره من جديد في متجر "غوغل" للتطبيقات، وأنه أصبح متاحا من جديد لأصحاب هواتف "أندرويد" الذكية، وذلك بعدما اختفى أمس الجمعة بصورة مفاجئة.

لكن لا يزال سبب اختفاء تطبيق "واتسآب" من متجر "غوغل بلاي" غامضا وغير واضح، بحسب موقع "ند تي في".

وذكر موقع "وابيتاإنفو" أمس الجمعة، أن تطبيق "واتسآب" غاب بشكل مفاجئ عن متجر "غوغل بلاي" في خطوة غريبة.

وتأكد موقع "بيزنيس إنسايدر" من اختفاء التطبيق عن المتجر وشبكة الإنترنت، غير أنه لاحظ عدم اختفاء تطبيق "واتساب للأعمال" WhatsApp Business، كما بقي التطبيق متاحا أيضا على متجر تطبيقات "آي أو إس" من "أبل".

وأبلغ المستخدمون أن التطبيق لم يعد يظهر في نتائج البحث بمتجر "غوغل"، كذلك فلم يتمكن المستخدمون الذين يرغبون في الانضمام إلى "واتسآب" لأول مره من تثبيت التطبيق عبر متجر "غوغل" على الأقل في الوقت الحالي.

وبحسب ما نشره موقع "mspoweruser"، فإذا كنت قمت بتثبيت "واتسآب" مسبقا وقمت بحذفه وتريد تثبيته مره أخرى، فيمكنك ذلك من خلال قسم "التطبيق المثبت مسبقا" في متجر التطبيقات، وهذا بدوره يعني أن "واتسآب" لم يختف تماما من متجر التطبيقات، ولم يقم "غوغل" بإدراج التطبيق في القائمة السوداء.