"تملنا معاك"... المتحدث باسم نتنياهو يغازل عمرو دياب

تغزل المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، بنيامين نتنياهو، أوفير جنلدمان، بالمطرب المصري، عمرو دياب، بمناسبة عيد ميلاده الـ58.

وغرد "جندلمان" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أتمنى للفنان عمرو دياب عيد ميلاد سعيد مني شخصيا ومن جميع معجبيه هنا".

أتمنى للفنان الكبير #عمرو_دياب @amrdiab عيد ميلاد سعيد منّي شخصيا ومن جميع معجبيه هنا. إنه يحظى بإسرائيل بتقدير كبير والفنان تساحي هاليفي الذي عاش كطفل في القاهرة سجل أداءه الخاص لأغنية عمرو الشهيرة "تملي معاك".



كل عام وأنت بألف خير يا عمرو! تملنا معاك. https://t.co/8hCsDf1CEX — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 12, 2019

وأضاف المتحدث باسم نتنياهو عن عمرو دياب في نفس التغريدة نفسها: "إنه يحظى بإسرائيل بتقدير كبير والفنان تساحي هاليفي الذي عاش كطفل في القاهرة، سجل أداءه الخاص لأغنية عمرو الشهيرة "تميلي معاك"... كل عام وأنت بخير يا عمرو تملنا معاك".

يشار إلى أن أوفير جندلمان ليس أول مسؤول إسرائيلي يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده، إذ قام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، أمس الجمعة بتهنئته كذلك.

وفي ذات السياق، هنأت كنزى ابنة عمرو دياب والدها بعيد ميلاده بعد انقضائه بيوم، إذ شاركت عبر "إنستغرام" رسائل تهنئه باللغة الإنجليزية وجاء فى مضمونها "كل سنة وإنت طيب يا بابا.. أنا بحبك.. أنت أروع شخص في العالم كله".

يشار إلى أن أبناء عمرو دياب وزوجته زينة عاشور غابوا عن مشهد الاحتفال بعيد ميلاده، بعد أن تصدرت الممثلة المصرية، دينا الشربيني المشهد، على مدار 3 سنوات.

واحتفل عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ58 في أحد الفنادق الشهيرة، مع عدد قليل من المقربين، من بينهم دينا الشربيني.