بعد عارضة الأزياء... فنانة مصرية تشعل مواقع التواصل بصورة مع محمد صلاح

وعلقت شيرين رضا على الصورة قائلة: "كان من دواعي سروري مقابلة رجل العام محمد صلاح".

وسبق لمحمد صلاح أن أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد جلسة التصوير التي جمعته بعارضة "فيكتوريا سيكريت"، أليساندرا أمبروسيو.

View this post on Instagram #GQAwards @gqmiddleeast A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Oct 11, 2019 at 8:58am PDT

وبعد تلك الضجة، شارك "صلاح" معجبيه، اليوم السبت، فيديو من كواليس جلسة التصوير لصالح مجلة "جي كيو" العالمية.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي شاركه محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، العديد من الإطلالات له وعارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة.

View this post on Instagram @gqmiddleeast A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Oct 12, 2019 at 7:02am PDT

وتصدر اسم محمد صلاح وأليساندرا أمبرسيو قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع "غوغل"، فضلا عن الهاشتاغات الأكثر تداولا عبر "تويتر".

يذكر أن صلاح حصد في 7 أكتوبر الجاري، جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة "GQ" العالمية.