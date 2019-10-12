بالفيديو... أحلام تكشف عن أصعب 5 أيام في حياتها

كشفت المطربة الإماراتية، أحلام، عن أصعب 5 أيام في حياتها.

وقالت في تصريحات تلفزيونية، إنها رغبت في الانسحاب من المشاركة في الموسم الخامس والجديد من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، بسبب رغبتها في دعم صديقتها، الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة، مازالت تتلقى العلاج على إثرها في المستشفى.

وأكدت أحلام أن فجر السعيد ليست مجرد صديقة، بل هي بمثابة توأمها، لذلك عندما تعرضت لمحنة صحية خطيرة قبل أشهر، لازمتها طوال الوقت، واعتذرت لإدارة "إم بي سي" وقتها عن المشاركة في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، لأن صديقتها بحاجة إليها ولا تستطيع أن تتركها.

وتابعت أن إدارة "إم بي سي" في المقابل تفهمت موقفها وما تمر به، وقررت تأجيل تصوير البرنامج 10 أيام، وذلك حتى تطمئن أن صديقتها تتلقى العلاج في مكان مناسب.

وأشارت أحلام إلى أنها حضرت 5 أيام تصوير لحلقات الموسم الخامس من "ذا فويس"، والتي تعتبرهم أصعب 5 أيام مروا عليها في حياتها، لأنه كان لابد عليها أن تستمع إلى أصوات المتسابقين ويجب أن تجاملهم، ولكن كان قلبها يخبرها أنه لا يمكن أن تترك صديقتها في أزمتها المرضية.

وتشارك أحلام في التحكيم بالموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، إلى جانب المطرب اللبناني راغب علامة والمطربة المغربية سميرة سعيد والمطرب المصري محمد حماقي.