إعلامي مصري: شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة بشأن إعلانات نجم ليفربول

وقال الليثي، خلال لقاء في برنامجه "واحد من الناس"، الذي يذاع على قناة النهار المصرية، مساء السبت، إن "شبيه محمد صلاح، الذي يدعى أحمد بهاء، فجر مفاجأة، عندما تحدث معه عن أنه يقوم بأداء بعض الإعلانات الخاصة بالشركات بديلا للاعب ليفربول، خاصة عندما يكون في فترة انشغال في مباريات الدوري الإنجليزي".

وأوضح أحمد بهاء، أن "إعلان فودافون وإعلان بيبسي بين الإعلانات، التي قام بأدائها، مضيفا: "أصور الجزء الخاص في مصر وباقي التصوير، يتم في إنجلترا، ويقوم به صلاح".

ونشر محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو على "تويتر" مع أليساندرا أمبروسيو، عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة، وظهر اللاعب بإحدى الصور مرتديا بلوفر كحلي، وبنطلون أسود وجزمة تغلب عليها اللون الجملي، بينما كانت عارضة الأزياء ترتدي فستان برتقالي.