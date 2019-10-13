ابنة طلعت زكريا تنشر صورة نادرة لوالدها "العسكري"

نشرت الفنانة، إيمي طلعت زكريا، صورة نادرة لوالدها الفنان الراحل، طلعت زكريا، والتي ظهر فيها "عسكريا".

وظهر طلعت زكريا في الصورة النادرة التي نشرتها ابنته على حسابها عبر موقع "إنستغرام"، وهو يرتدي "الزي العسكري" وسط مجموعة من أصدقائه من الجنود.

ولم تكشف إيمي توقيت تصوير تلك الصورة ولا ملابساتها، ما جعل الكثير من مستخدمي التواصل الاجتماعي يتساءلون، متى كان يخدم طلعت زكريا في الجيش المصري.

واكتفت إيمي طلعت زكريا بكتابة تعليق: "ربنا يرحمك يا قلبي، نسألكم الفاتحة".

وكانت ابنة طلعت زكريا قد نشرت في وقت سابق، ما وصفته بـ"وصية والدها".

وقالت إيمي طلعت زكريا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إن والدها أوصاها قبل رحيله بأربعة أيام، بإلغاء احتفالها بعيد ميلادها هذا العام.

وكتبت: "عيد ميلادي كمان كام يوم، وعد عليا عمري ما هحتفل به من بعد ما كنت بتحتفل معايا به كل سنة، لغاية السنه اللي فاتت".

وأضافت: "أنت قلبك حاسس يا حبيبي، لسه كنت بتقولي بلاش تعمليه السنة دي قبل ما تموت بـ4 أيام علشان مش هتكون معايا.. ربنا يرحمك يا أغلى الناس مفيش بعدك يا بابا".

وولد طلعت زكريا في عام 1960 بمدينة الإسكندرية وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وتميز منذ بداياته في الأدوار الكوميدية.

ووقف أمام كبار نجوم الكوميديا في مصر، مثل عادل إمام، وسمير غانم، وشارك في العديد من المسرحيات الكوميدية، منها "بهلول في إسطنبول" و"أنا ومراتي ومونيكا" و"سكر هانم" و"بابا جاب موز".

View this post on Instagram ربنا يرحمك ياقلبى نسألكم الفاتحه🙏 A post shared by Emy Talaat Zakaria (@emytalaatzakaria) on Oct 12, 2019 at 1:31pm PDT

وعلى شاشة السينما، لعب بطولة أفلام "طباخ الرئيس" و"الفيل في المنديل" و"حليمو أسطورة الشواطئ"، إلى جانب مشاركته في "حريم كريم" و"جاءنا البيان التالي" و"اوعى وشك" و"غبي منه فيه" و"حاحا وتفاحة".

كما ظهر في عشرات المسلسلات التلفزيونية، وكان حاضرا بأدائه الصوتي في العديد من المسلسلات الإذاعية ومسلسلات الأطفال.

وتوفي طلعت زكريا الثلاثاء الماضي، عن عمر 58 عاما، بعد صراع مع المرض، وأقيم عزائه الجمعة، بحضور علاء وجمال نجلا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.