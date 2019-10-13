الشرطة تبحث على رجل ارتكب "فعلة شنيعة" عقب محاولته تقبيل زوجته

كشفت تقارير صحفية أن الشرطة الهندية تبحث عن رجل ارتكب "فعلة شنيعة"، عقب محاولته تقبيل زوجته.

ونشرت صحيفة "الديلي ستار" تقريرا حول ما قام به زوج هندي في مقاطعة "جاهو بورا"، بمحاولته قطع لسان زوجته بسكين حاد، عقب مشاجرة نشبت بينهما.

وكشفت الصحيفة البريطانية كواليس الواقعة، وفقا لما قالته الزوجة الضحية في المستشفى، خاصة وأن الزوج لا يزال هاربا وفارا من الشرطة.

Evil husband slices off wife's tongue after she tells him 'to get a job' https://t.co/zXWUPT5Cit pic.twitter.com/bDFDpMbypJ — Daily Star (@Daily_Star) October 11, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجة دوما ما كانت تعيش في شجار وجدال مع زوجها، بسبب فشل محاولاته لدائم في الحصول على عمل، والبدء في مشروع صغير.

وقبل الواقعة، قام شجار كبير بين الزوجة وزوجها، ووجه لها إهانات شديدة أمام الجيران، بعدما رفضت إعطائه النقود.

وبعد تلك المشاجرة، وفقا للصحيفة، حاول الزوج التودد إلى زوجته، وقدم لها اعتذارا، وفي الوقت الذي كان فيه يريد تقبيلها، انتزع سكينا من بين طيات ملابسه، وحاول قطع لسانها.

وقالت الزوجة: "كانت الساعة تقريبا 11 مساء، ودخل زوجي واعتذر عما فعله في السابق، وتودد لي، وسعى إلى تقبيلي، وأمسك بلساني كأنه يستعد لتقبيلي وإذا به يقطعه بسكين كان يخفيه في ملابسه".

وتابعت "كانت صدمة لم أتخيلها يوما، خرجت إلى الشارع وصرخت من شدة الألم قبل أن ينقلني الجيران إلى المستشفى".

وتسببت "فعلة" الزوج، الذي لاذ بالفرار، في إصابة السيدة بجرح قطعي كبير في لسانها.

وأشارت الشرطة الهندية إلى أن الزوجة تم نقلها إلى المستشفى، ونجح الأطباء في إعادة خياطة الجزء المقطوع من زوجها.