بالفيديو... قرش ضخم يقترب من السباحين في كولومبيا

ظهرت سمكة قرش أبو مطرقة بشكل مفاجئ بالقرب من شاطئ جزيرة سان أندريس في كولومبيا.

وراقب السباحون القرش الذي بلغ طوله ثلاثة أمتار، وعلى رغم الخطورة لم يغادر السباحون المنطقة وقاموا بتسجيل مقاطع مذهلة للقرش في المياه الصافية وحتى حاولوا لمس السمكة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TuBarco Noticias Caribe (@tubarcocaribe) 12 Окт 2019 в 1:04 PDT

وأقرت كولومبيا قوانين منذ عام 2008 لحماية سمكة القرش ومنع صيدها، وهناك تدابير تحظر إطعام أسماك القرش من أجل سلامة السباحين.

وأوضح ناكور بولانيوس، منسق مؤسسة كورالينا البيئية: "يتم إطعام أسماك القرش حتى تقترب من الشاطئ ويتمكن السياح من تصويرها".

ويصل طول المفترس من 3.7 إلى 6.1 متر وهذه الأسماك لا تهاجم البشر عادة.