شاهد ماذا فعل هزاع المنصوري فور رؤية والدته.. ورد فعل محمد بن زايد

وأصبح المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، (36 عاما)، حاصل على بكالوريوس في علوم الطيران مـن كلية خليفة بن زايد الجوية، وضابط طيار عسكري، لديه خبرة تزيد عن 14 عاما في الطيران الحربي.
الأم هي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخد مقابل العطاء ، هذه الكلمات تصف حال أم #هزاع_المنصوري التي قدمت ابنها لخدمة بلاده في ارقى المجالات وفي احسن الصور ، شاهد بالفيديو ردة فعل #هزاع_المنصوري عند استقباله لأمه .— هزّاع بن بنّان (@hbb_6) October 13, 2019
" الحمدلله على نعمة #الامارات 🇦🇪✨" pic.twitter.com/HWiWdAFePR
وتدرب رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، منذ نحو عام، بمركز "يوري غاغارين" في مدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو.
وكانت الإمارات وروسيا قد وقعتا، في 2015، مذكرة تفاهم تتضمن تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر في مجالات الفضاء.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)