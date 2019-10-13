شاهد ماذا فعل هزاع المنصوري فور رؤية والدته.. ورد فعل محمد بن زايد

فور وصوله إلى أرض الإمارات، قام رائد الفضاء بالانحناء وتقبيل قدم والدته التي كانت في انتظار وصوله في مطار الرئاسة في أبوظبي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصبح المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، (36 عاما)، حاصل على بكالوريوس في علوم الطيران مـن كلية خليفة بن زايد الجوية، وضابط طيار عسكري، لديه خبرة تزيد عن 14 عاما في الطيران الحربي.

الأم هي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخد مقابل العطاء ، هذه الكلمات تصف حال أم #هزاع_المنصوري التي قدمت ابنها لخدمة بلاده في ارقى المجالات وفي احسن الصور ، شاهد بالفيديو ردة فعل #هزاع_المنصوري عند استقباله لأمه .

" الحمدلله على نعمة #الامارات 🇦🇪✨" pic.twitter.com/HWiWdAFePR — هزّاع بن بنّان (@hbb_6) October 13, 2019

وتدرب رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، منذ نحو عام، بمركز "يوري غاغارين" في مدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو.

وكانت الإمارات وروسيا قد وقعتا، في 2015، مذكرة تفاهم تتضمن تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر في مجالات الفضاء.