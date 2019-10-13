بالفيديو.. غواص يستعين بحيوان بحري لتنظيف أسنانه

ولم يكن الغواص في حاجة للاستعانة بمعجون الأسنان أو الفرشاة، كل ما قام به فقط هو فتح فمه، تاركا المهمة لكائن بحري يدعى "عنكبوت البحر".

في منطقة تقع قبالة ساحل أميد في بالي، في أرخبيل إندونيسيا، استعان الغواص بالعنكبوت لتنظيف أسنانه، حيث تتغذى هذه المخلوقات على العوالق الضئيلة بين الأسنان.

يذكر أن العناكب البحرية تتواجد في المحيطات في جميع أنحاء العالم، وليس لها خياشيم بل تحصل على الأكسجين عن طريق هيكلها الخارجية المسامي.

العديد من أنواع العناكب البحرية أصغر من عقلة الأصبع، إلا أنها في بعض المناطق يمكن أن تصل إلى حجم طبق عشاء.