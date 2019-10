بالفيديو... أصالة نصري تركض حافية القدمين في الرياض

View this post on Instagram

سعدتُ اليوم بهذا الحضور الرّائع لتكريم صنّاع الترفيه ، والّذي قام تحت رعايه هيئة التّرفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ ، وقد التقيت كثيرا ممّن أحبّهم ، وكنت في غاية السّعاده بهذا اللقاء ، وأشكر جميع القائمين على هذا الحدث ، وأدعو الله أنّ يحفظ مملكتنا ويزيدها عزّاً وقدّراً وتقدّم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #السعوديه #هيئة_الترفيه #أصالهn