بالفيديو... أصالة نصري تركض حافية القدمين في الرياض

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطعا مصورا للمطربة السورية، أصالة نصري، وهي تركض بشكل عفوي في العاصمة السعودية الرياض.

وشارك مقدم البرامج، مصطفى الآغا، مقطع الفيديو لأصالة، وهي تركض حافية القدمين، وممسكة بحذائها في يدها، وذلك بعد انتهاء حفل "Joy Awards"، على هامش منتدى صناعة الترفية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

#اصالة حافية القدمين ... أكثر نجمة مبدعة ، عفوية وطبيعية وتلقائية ممكن أن تقابلها في حياتك @AssalaOfficial pic.twitter.com/xNDtjAPxsm — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) October 14, 2019

وعلق "الآغا" على الفيديو كاتبا: "أصالة حافية القدمين ... أكثر نجمة مبدعة، عفوية وطبيعية وتلقائية ممكن أن تقابلها في حياتك".

وأعربت أصالة نصري عن سعادتها بحضورها حفل تكريم صناع الترفيه، الذي تم تنظيمه مساء أمس الأحد، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت أصالة صورة لها من الحفل عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وعلقت: "سعدت اليوم بهذا الحضور الرائع لتكريم صناع الترفيه، تحت رعاية هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، والتقيت كثيرا ممن أحبهم، وكنت في غاية السّعادة بهذا اللقاء، وأشكر جميع القائمين على هذا الحدث، وأدعو الله أن يحفظ مملكتنا ويزيدها عزا وقدرا وتقدم".

يشار إلى أن أصالة نصري، طرحت مؤخرا "دويتو" غنائي بمشاركة المطرب المصري مصطفى حجاج، بعنوان لما تقول يا عوم"، وهي الأغنية الدعائية الخاصة للجزء الثاني من "ولاد رزق"، والذي طرح في موسم عيد الأضحى.