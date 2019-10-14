بالصور والفيديو... عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران كـ"ثنائي" في السعودية

في ظهور رسمي نادر لهما سويا، حضر المطرب المصري عمرو دياب، أمس الأحد، احتفالية فنية في العاصمة السعودية الرياض، برفقة الممثلة المصرية دينا الشربيني.

ورصدت عدسات الكاميرات صورا وفيديو لعمرو دياب مع دينا الشربيني لحظة وصولهما سويا إلى حفل "Joy Awards"، الذي أقيم على هامش "موسم الرياض"، وهما ممسكان بأيدي بعضهما، وكذلك لحظة مغادرتهما سويا.

View this post on Instagram الفنان # @amrdiab و الفنانة @dinaelsherbinyy أثناء تكريمهم في السعودية A post shared by @ celebrities_with_shahd on Oct 13, 2019 at 4:00pm PDT

وتكاثرت شائعات زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، خصوصا بعد تواجدها معه في الكثير من المناسبات والحفلات.

يذكر أن عمرو دياب، متزوج من مصممة الأزياء السعودية، زينة عاشور، والتي أنجب منها 3 أبناء، هم كنزي وجانا وعبد الله.

وتلقى عمرو دياب تكريما في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، المقام بالرياض، ضمن موسم الرياض الترفيهي.

وشاركت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي فيديو، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" خلال تكريم عمرو دياب.

ويظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ في الفيديو، وهو يداعب عمرو دياب على المسرح قائلا له: "ده أنت شكلك أصغر مني، وأعرب عمرو عن سعادته بالتكريم".

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Oct 13, 2019 at 12:37pm PDT

من ناحيته، أعرب عمرو دياب عن سعادته بالتكريم في الحفل، قائلا في كلمته للجمهور: "التكريم كان مفاجأة بالنسبة لي، وأنه علم به منذ يوم واحد»، موجها الشكر للقائمين على الحدث وقدم الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، ووعد جمهوره بمزيد من النجاحات".

يشار إلى أن عمرو دياب احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الـ58.

وانطلق "موسم الرياض" في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويستمر إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل لمدة 70 يوما، في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائرًا، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدهم.

ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبدالوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.