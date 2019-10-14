"ابتسامة خفيفة"... فيديو جديد يجمع بين ناصر القصبي وعبد الله السدحان يثير جدلا

أثار فيديو جديد شاركه الممثل السعودي، عبد الله السدحان، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأنه يجمعه بنظيره ناصر القصبي، خاصة بعد سلسلة من الخلافات بينهما.

ويظهر "السدحان" في الفيديو الذي التقطه من داخل حفل "Joy Awards"، على هامش "موسم الرياض"، أمس الأحد، ثم ينادي ناصر القصبي الذي كان على مسافة قريبة منه، ويناديه قائلا: "أبو راكان .. ابتسامة خفيفة"، ليلبي "القصبي" النداء على الفور.

دعوة كريمة من اخ كريم @Turki_alalshikh

لحضور حفل توزيع جوائز صناع الترفيه .

احتفالية رائعة بالتنظيم والمكان والأحباب المدعوين . pic.twitter.com/hCc1ylZUis — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) October 13, 2019

ورغم أن المشهد أسعد الكثير من محبي الفنانين السعوديين، اللذين نالا شهرة واسعة في العالم العربي، من بطولتهما للمسلسل السعودي الساخر "طاش ما طاش"، إلا أنه فتح باب التساؤلات حول إمكانية عودة التعاون الفني بينهما من جديد، وذلك بعد مرورهما بالعديد من النزاعات القضائية داخل ساحات المحاكم.

وكانت الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض فصلت، مطلع سبتمبر / أيلول الماضي، في القضية المرفوعة من قبل ناصر القصبي ضد عبد الله السدحان، الخاصة بفض الشراكة بين الفنانين في شركة "الهدف للإنتاج الإعلامي" بشكل قانوني، وهي الشركة التي كانت ملكيتها تعود إلى القصبي والسدحان، وأنتجا من خلالها مسلسلهما الأشهر "طاش ما طاش" على مدار سنوات طويلة.

وألزمت المحكمة ناصر القصبي بدفع مبلغ 120 ألف ريال لعبد الله السدحان، فيما ألزمت السدحان، مقابل ذلك، بالتنازل عن نصيبه في شركة "الهدف للإنتاج الإعلامي"، والاسم التجاري، والترخيص الإعلامي للقصبي.

كذلك، تضمن الحكم، أن يعيد السدحان للقصبي 3 سيارات خاصة بالشركة، وسيارة معدات، إضافة إلى وحدة الإنتاج.

يشار إلى أن الظهور الأخير ناصر القصبي وعبد الله السدحان، واللذان يعدان "الثنائي الأبرز في الدراما السعودية" سويا كان في الرياض كذلك مطلع العام الحالي، وذلك في مؤتمر الهيئة العامة للترفيه، والذي وعدا فيه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أن يعودا للتعاون سويا، إلا أن الخلافات بينهما تأججت مجددا، على خلفية النزاع على فض شراكة شركة "الهدف" للإنتاج الإعلامي.