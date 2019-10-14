بالفيديو "نجم الشمال" هدية نادرة من بوتين إلى الملك سلمان

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل زيارته إلى السعودية، أحد أندر صقور العالم، على الإطلاق، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

الهدية النادرة هي طائر يحمل اسم "ألفا" وهو من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، المتواجدة في "كاماتشاتكا" وهي أحد أقاليم روسيا الاتحادية.

الطائر حمل سابقا اسم ""نجم الشمال"، ولا يوجد سوى بضعة آلاف من هذا الفصيل في العالم.

هذا ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتوجه الرئيس الروسي من المطار إلى القصر الملكي، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع كل من الملك سلمان وولي عهده.

وذكر نائب الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع القيادة السعودية ستشمل "مسائل التنسيق اللاحق للإجراءات المشتركة الرامية إلى إرساء الاستقرار في السوق العالمية للنفط والغاز"، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي المتعدد الجوانب بما يشمل الطاقة والزراعة والصناعة والقطاع العسكري التقني.