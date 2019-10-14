بالفيديو... مواصفات ساعة هواوي الجديدة

أعلنت شركة "هواوي" مؤخرا عن ساعتها الجديدة "جي تي-2" بمواصفات مميزة، وذلك في إشارة واضحة لعدم إحداث الحظر التكنولوجي الأمريكي على شركات التكنولوجيا الصينية تأثيرا قويا.

تتميز ساعات "جي تي-2" طراز 46 ملم والتي يصل عمر بطاريتها إلى أسبوعين بشاشات "الأوليد" مقاس 1.39 بوصة بدقة 454×454 وحزام بقياس 22 ملم.

أما الطراز الأصغر والأخف وزنا من ساعات "جي تي-2" سوف يكون متوافرا بشاشات الأوليد بأبعاد 1.2 بوصة بدقة 390×390 وحزام بقياس 20 مم، كما نقل الموقع الرسمي لشركة "هواوي".

Explore unparalleled limits with the all-new #HUAWEI Watch GT 2. It has Huawei's self-developed wearable chip Kirin A1, the dual-chip design that comes with intelligent power saving tech that could serve you up to 2 weeks! Find out more: https://t.co/NsyGXCqyMg pic.twitter.com/cm9Kf1djns — Huawei Malaysia (@HuaweiMalaysia) October 7, 2019

وأعلنت "هواوي" في المؤتمر عن أن كلا الطرازين من ساعتها الجديدة مقاومين للماء على عمق 50 مترا، كما أنها تتمتع بخاصية تحديد الموقع.

وسوف تقدم ساعات "جي تي-2" إمكانيات فائقة لرصد الحركة الرياضية ومراقبة اللياقة البدنية وعرض المؤشرات الحيوية للجسم وعدد الكيلومترات المقطوعة خلال ممارسة جميع التمارين والألعاب الرياضية المختلفة.

كما أنها ستتيح عبر تقنية البلوتوث إجراء المكالمات الهاتفية مباشرة من الساعة في حال وجودها على بعد لا يزيد على 150 مترا عن الهاتف.