صورة... كشف أثري ينقل أحداث معركة دامية

عثر مكتشفون على لوحة جدارية في مدينة بومبي بإيطاليا، تصور مصارعا يقف منتصرا عقب معركة دامية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، احتفظت اللوحة الجدارية المكتشفة بألوانها، وهي تصور انتصار محارب.

ويقف المقاتل وهو يرتدي خوذة ويمسك درعا كبيرا في يد وسيفا في اليد الأخرى.

Vivid fresco discovered in Pompeii depicts bloody gladiator battle that is said to have adorned a tavern below a brothel

via https://t.co/rpFk8HNDNY https://t.co/FFTE97Q4UJ — That Redhead Girl (@xCountMeInx) October 12, 2019

ويعد هذا الاكتشاف من بين العديد من الاكتشافات التي تم العثور عليها في المنطقة، خلال مشروع تم تدشينه للحفاظ على المدينة.

يذكر أن بومبي دفنت تحت الرماد البركاني عندما ثار بركان "فيزوف" في عام 79 ميلادي، ما جعل المدينة الرومانية واحدة من أكثر المواقع الأثرية زيارة في العالم.