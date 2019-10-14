صورة... كشف أثري ينقل أحداث معركة دامية

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، احتفظت اللوحة الجدارية المكتشفة بألوانها، وهي تصور انتصار محارب.
ويقف المقاتل وهو يرتدي خوذة ويمسك درعا كبيرا في يد وسيفا في اليد الأخرى.
Vivid fresco discovered in Pompeii depicts bloody gladiator battle that is said to have adorned a tavern below a brothel— That Redhead Girl (@xCountMeInx) October 12, 2019
via https://t.co/rpFk8HNDNY https://t.co/FFTE97Q4UJ
ويعد هذا الاكتشاف من بين العديد من الاكتشافات التي تم العثور عليها في المنطقة، خلال مشروع تم تدشينه للحفاظ على المدينة.
يذكر أن بومبي دفنت تحت الرماد البركاني عندما ثار بركان "فيزوف" في عام 79 ميلادي، ما جعل المدينة الرومانية واحدة من أكثر المواقع الأثرية زيارة في العالم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)