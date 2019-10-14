بالفيديو... الميت يتحدث ويفجر الضحك خلال جنازته

انفجر مشيعو جنازة في إحدى مقاطعات إيرلندا ضحكا، بسبب رسالة من المتوفى نفسه.

اجتمع المشيعون، لإلقاء نظرة الوداع على شاي برادلي، الذي كان عسكريا في الجيش الايرلندي، إلا أنهم فوجئوا بسماع صوت شاي يستغيث من القبر.

وأصيب المشيعون بحالة من الذهول وهم يسمعون صوت المتوفى وهو يقول "مرحبا، مرحبا. دعوني أخرج. أخرجوني، فالمكان مظلم هنا. أهذا الكاهن؟ يمكنني سماعه. هذا أنا شاي في الصندوق".

وأضاف شاي "لا، أنا ميت. مرحبا بكم مرة أخرى. لقد أردت فقط توديعكم".

وتوفي شاي بعد صراع طويل مع المرض، إلا أنه أراد توديع عائلته وأحبائه بطريقة مميزة، حيث كشفت ابنته أنه سجل رسالته قبل وفاته، وتم تشغيلها عبر مكبر صوت أثناء مراسم الدفن، مذكرا الجميع بروحه الفكاهية المرحة.