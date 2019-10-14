"أسود فاتح"... الإعلان عن أول عمل فني في رمضان 2020 لهيفاء وهبي

تستعد هيفاء وهبي لبطولة مسلسل جديد في رمضان المقبل 2020، حسبما أعلن المنتج صادق الصباح، الذي أعلن عن تعاقده مع الفنانة اللبنانية.

ونشر موقع الشركة على "انستغرام" صورة الفنانة اللبنانية، وكتب عليها: "أسود فاتح. هيفاء وهبي، في رمضان".

وتخوض هيفاء وهبي الموسم الرمضاني المقبل ببطولة هذا المسلس، ويعد العمل هو التعاون الأول، الذي يجمع بين شركة "صباح إخوان" وهيفاء وهبي.

والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وهو مسلسل مصري تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري.

ويضم مجموعة مميزة من الفنانين، ويتم اختيارهم حاليا على أن تعلن الشركة أسماء النجوم المنضمين في الفترة المقبلة.

وتضع الشركة الخطوط الأساسية لاستكمال المشروع المتوقع انطلاق تصويره في مطلع العام الجديد وطرحه ضمن السباق الرمضاني المقبل.