ممثل أمريكي يحرج محمد هنيدي في السعودية

أحرج ممثل أمريكي شهير، الممثل المصري الكوميدي، محمد هنيدي، أثناء تواجدهما في العاصمة السعودية الرياض.

وشارك "هنيدي" صورة له برفقة الممثل، جيسون موموا، والتي تبرز فارق الطول الكبير بينهما، خاصة وأن الممثل المصري معروف بقصر قامته.

وجيسون موموا أحد أبطال مسلسل "صراع العروش"، كما أنه من جسّد شخصية البطل الخارق "أكوا مان" على شاشة السينما مؤخرا.

وعلّق محمد هنيدي على الصورة المحرجة له: "يعني المصور ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه".

يعني المصور ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه pic.twitter.com/ty8mbRm9WQ — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 14, 2019

​والتقى محمد هنيدي جيسون موموا، على هامش حفل "Joy Awards"، الذي أقيم الأحد، على هامش منتدى صناعة الترفيه، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سخر البعض من قصر قامة هنيدي بينما دعمه البعض، وكتب أحد المغردين له: "الطول خيبة والقصر هيبة يااستاذ محمد".

الطول خيبة والقصر هيبة يااستاذ محمد 😊😊 — منى جلال⚘ (@q2AJnumsCZTY19S) October 14, 2019

من ناحية أخرى، أعلن محمد هنيدي عبر حسابه على موقع "تويتر"، عن بدء عرض مسرحيته الجديدة "3 أيام في الساحل" في السعودية من الخميس المقبل، منوها أنه بمناسبة الافتتاح سيتم منح 5 دعوات بمرافق لخمس أشخاص، سيكون لديهم دخول حصري إلى الكواليس لمقابلة كل أبطال العمل، وذلك بعدما يقوموا بإعادة نشر لتغريدته (ريتويت).

استعدوا وافتتاح مسرحية ٣ أيام في الساحل الخميس الجاي وبمناسبة الافتتاح فيه خمس دعوات بمرافق لخمس أشخاص ، وهيدخلوا الكواليس ويقابلونا كلنا ، هنختار خمسه من اللي هيعملوا ريتويت ، يلا بينا ريتويت

لينك الحجزhttps://t.co/pPcHcNx4t1 — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 14, 2019

​يشار إلى أن محمد هنيدي كرم عن مشواره الفني في مهرجان الجونة السينمائي الثالث، خلال شهر سبتمبر/أيلول.

وانطلق "موسم الرياض" في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويستمر إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل لمدة 70 يوما، في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائرًا، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدهم.

ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبدالوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.