مطلقون يتحدثون عن أسباب انفصالهم

علّق على موضوع علامات الطلاق المؤكدة أكثر من 65 ألف شخص على الموقع.

كتب BigHairyApeMan : لقد أدركت أن هذه كانت النهاية عندما بدأت زوجتي بشجار في جنازة أخي لأن النساء في الحفل جئن لعناقي وللتعبير عن تعازيهن".

قرر مستخدم يحمل لقب ersul010762 الطلاق عندما أخبرها زوجها أن محاولة ابنها الانتحارية منعته من الاحتفال بعيد ميلاده السابق.

أدرك فوكنيمر أنه تزوج الفتاة الخاطئة بالفعل خلال شهر عسله. كانت تلقي زوجته باللوم عليه باستمرار في جميع مشاكلها، حتى المظلة المنسية أو كريم الواقية من الشمس.

قال Hevaly_armed_proto إن الزوجة بعد الزواج بدأت تشعر بالغيرة عليه. واعتقدت أن الرسائل التي أرسلها إلى والدته كانت موجهة إلى عشيقته. أدرك الرجل أنه في ظل هذه الظروف لن يعمل على بناء أسرة.

كتب NotTheMan378: ذهبت إلى حفلة وداع العزوبية والتقت فتاة هناك باسم نيكول. بدأوا في التواصل كثيرًا، ثم بدأوا في الالتقاء. في المنزل طفل صغير، وهي تحاول الهروب إلى هذه" الصديقة "في مدينة أخرى، ولم أعرف حتى اسمها كنيتها، ولم أرها أبدًا. وتبين أن الصديقة هو صديق باسم ويلسي".

الزوج السابق ل SHEnanigans0312 ضربها في اليوم التالي بعد حفل الزفاف. ووصف هذا الأمر بـ "مزحة". وفقا لها، في وقت سابق لم يكن ليسمح لنفسه بفعل شيء من هذا القبيل، ولكن كل شيء تغير جذريا بعد الزفاف. تقدم الزوجان بطلب للطلاق بعد 73 يومًا.

أدركت Marguerite_lavache أنها تزوجت من الشخص الخطأ عندما استيقظت في الصباح بعد الزفاف وفكرت أولاً في الطلاق.

تركت Loveydovette زوجها بسبب أنه لم يعجبه مطلقًا كل ما تطهيه.

شارك المستخدم munchingfoo قصة قريبة، الذي اضطر إلى الطلاق، لأن الزوج طالب الزوجة أن تتخلى عن وظيفتها وتصبح ربة منزل. ومع ذلك، قبل الزفاف، خططا لبناء سيرة مهنية.