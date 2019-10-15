كم من الساعات تهدرها شعوب العالم على مواقع التواصل؟

ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي في البداية كوسيلة لتبادل المعلومات حول حياتك مع الأصدقاء، لكنها تحولت مع مرور الوقت إلى قوة تشكل حياة.

وكشف المؤشر العالمي "غلوبال ويب إندكس" الخاص بإجراء إحصاءات الإنترنت، عن الشعوب الأكثر إقبالا على منصات التواصل الاجتماعي، وكان في المقدمة دولة الفلبين، التي يقضي كل مواطن فيها 4 ساعات يوميا في تصفح مواقع التواصل.

وجاءت نيجيريا في المرتبة الثانية، بثلاث ساعات و36 دقيقة في اليوم، بينما حلت المكسيك في المركز الثالث بثلاث ساعات.

وحلت تركيا في المركز الرابع (3 ساعات وخمس دقائق يوميا)، تليها روسيا في المركز الخامس (ساعتان و28 دقيقة يوميا)، بينما جاءت الهند والصين في المركزين السادس والسابع على التوالي.

وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثامن، إذ يقضي المواطن الأمريكي 1:57 دقيقة يوميا على مواقع التواصل، والتي يقضي رئيسها، دونالد ترامب، وقتا كبيرا للتغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ويستخدمه للرد على معارضيه وإصدار قرارات رئاسية.

وحلت اليابان في المركز الأخير، لتصبح أقل الدول التي تهدر وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يقضي كل مواطن لديها، 00:45 ثانية فقط يوميا.