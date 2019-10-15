أول تعليق من كارلا حداد بعد تصرفها المثير مع جورج قرداحي

ردت الإعلامية اللبنانية، كارلا حداد، على تصرفها مع نظيرها، جورج قرداحي، والذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت "حداد"، مع ضيفها جورج قرداحي، بدهس حبات العنب بأقدامهما على الهواء، خلال إحدى فقرات برنامج "Fi Male".

وانتشر مقطع فيديو للفقرة، التي دعت فيها كارلا قرداحي لدهس العنب بقدمه، بذريعة عمل العصير على الطريقة القديمة، وتسبب ذلك في إثارة غضب متابعي البرنامج خاصة أنه لم يخلع حذاءه.

ودافعت كارلا حداد عن نفسها، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كتير أخد ضجّة مشهد عصر العنب بالحلقة الأولى".

وتابعت: "عصر العنب بالأقدام طريقة تقليدية إذا ما سامعين فيها #عيب_عليكن الشّتم".

وأردفت كارلا حداد لمهاجميها: "نصيحتي اقرأوا واضطلعوا ثمّ اتحفوني. وعفكرة العنب راح لصنع الخلّ. وشكرا".

كتير أخد ضجّة مشهد عصر العنب بالحلقة الأولى. عصر العنب بالأقدام طريقة تقليدية اذا ما سامعين فيها #عيب_عليكن الشّتم . نصيحتي اقرأوا و اضطلعوا ثمّ اتحفوني. و عفكرة العنب راح لصنع الخلّ.و شكرا. — Carla Haddad (@CarlaHad) October 14, 2019

​وأكد كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عدم التعامل بهذا الشكل مع الغذاء، بينما استغرب كثيرون من مشاركة الإعلامي جورج قرداحي في تلك الفقرة، رغم تاريخه الطويل في تقديم البرامج الهادفة.

يشار إلى أن عملية عصر العنب بالأقدام هي الطريقة التقليدية التي كانت تستخدم قبل دخول الآلات إلى هذه الصناعة، التي تعود إلى وقت طويل في الشرق الأوسط وحوض المتوسط من أجل صناعة الخل والنبيذ.