أول تعليق من كارلا حداد بعد تصرفها المثير مع جورج قرداحي

وقامت "حداد"، مع ضيفها جورج قرداحي، بدهس حبات العنب بأقدامهما على الهواء، خلال إحدى فقرات برنامج "Fi Male".
وانتشر مقطع فيديو للفقرة، التي دعت فيها كارلا قرداحي لدهس العنب بقدمه، بذريعة عمل العصير على الطريقة القديمة، وتسبب ذلك في إثارة غضب متابعي البرنامج خاصة أنه لم يخلع حذاءه.
كارلا حداد تقوم بعصر العنب على الطريقة التقليدية مع الإعلامي جورج قرداحي في "في Male"— LBCI TV (@LbciLebanon) October 13, 2019
لمشاهدة اعادة الحلقة اضغطوا على هذا الرابط:
https://t.co/AYS0yGlrWN
@CarlaHad
@GKordahi
@Fi_maleLBCI
#Fi_male
#LBCI #LBCIVideos pic.twitter.com/x3w6l4w3L8
ودافعت كارلا حداد عن نفسها، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كتير أخد ضجّة مشهد عصر العنب بالحلقة الأولى".
وتابعت: "عصر العنب بالأقدام طريقة تقليدية إذا ما سامعين فيها #عيب_عليكن الشّتم".
وأردفت كارلا حداد لمهاجميها: "نصيحتي اقرأوا واضطلعوا ثمّ اتحفوني. وعفكرة العنب راح لصنع الخلّ. وشكرا".
كتير أخد ضجّة مشهد عصر العنب بالحلقة الأولى. عصر العنب بالأقدام طريقة تقليدية اذا ما سامعين فيها #عيب_عليكن الشّتم . نصيحتي اقرأوا و اضطلعوا ثمّ اتحفوني. و عفكرة العنب راح لصنع الخلّ.و شكرا.— Carla Haddad (@CarlaHad) October 14, 2019
وأكد كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عدم التعامل بهذا الشكل مع الغذاء، بينما استغرب كثيرون من مشاركة الإعلامي جورج قرداحي في تلك الفقرة، رغم تاريخه الطويل في تقديم البرامج الهادفة.
يشار إلى أن عملية عصر العنب بالأقدام هي الطريقة التقليدية التي كانت تستخدم قبل دخول الآلات إلى هذه الصناعة، التي تعود إلى وقت طويل في الشرق الأوسط وحوض المتوسط من أجل صناعة الخل والنبيذ.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)